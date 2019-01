WhatsApp walczy z plotkami i fałszywymi informacjami

Należąca do Facebooka aplikacja WhatsApp postanowiła walczyć z rozpowszechnianiem plotek i fałszywych informacji.

Od teraz będzie można nią przesłać wiadomości do maksymalnie pięciu znajomych. Chodzi o zablokowanie możliwości wysyłania masowo fałszywych informacji i plotek - informuje CNBC powołując się na wypowiedź Victorii Grand, wiceprezes ds. komunikacji w WhatsApp. Maksymalnie tyle osób będzie mogło otrzymać przesłaną ponownie wiadomość w tym samym czasie.

Dotychczas w aplikacji WhatsApp można było jednocześnie przesłać wiadomość do 20 znajomych lub grup znajomych. Amerykańska aplikacja ograniczył możliwości przesyłania wiadomości w Indiach w lipcu zeszłego roku, po tym jak szybko rozprzestrzeniające się plotki - m.in. przez WhatsApp doprowadziły do 18 linczów na niewinnych osobach. Plotki rozchodziły się błyskawicznie poprzez komunikatory. Nikt ich nie weryfikował, a doprowadziły do zabójstw osób podejrzewanych o porywanie i mordowanie dzieci.

Testy w Indiach okazały się na tyle obiecujące, że firma postanowiła wprowadzić zasadę ograniczenia liczby odbiorców na całym, świecie.

WhatsApp, najpopularniejszy komunikator świata - pozwala na tworzenie grup, które mogą mieć maksymalnie 256 członków. Aplikacja ma 1,5 mld użytkowników na całym świecie i od kilku lat usiłuje walczyć z rozpowszechnianiem fałszywych informacji, zmanipulowanych zdjęć, filmów bez opisanego kontekstu oraz zmanipulowanych plików dźwiękowych - informuje Reuters.

Facebook jest właścicielem WhatsApp od 2014 roku. Portal społecznościowy kupił aplikacje za 19 mld dolarów.