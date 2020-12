CD Projekt sprzedał 13 mln sztuk „Cyberpunka”

W oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych zarząd CD Projektu szacuje, że do 20 grudnia (niedziela) włącznie, gracze kupili ponad 13 milionów sztuk gry „Cyberpunk 2077”.

„Liczba ta odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. sell through, pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji “Help Me Refund”, otrzymanych bezpośrednio przez spółkę” – czytamy w raporcie.

Rynek czekał na tę informację, ponieważ premierze „Cyberpunka” towarzyszą bardzo duże emocje. Z jednej strony wersja na PC zbiera dobre opinie, a gra jest bestsellerem na Steamie. Z drugiej natomiast wersje konsolowe zostały ocenione negatywnie – przede wszystkim z uwagi na pojawiające się liczne błędy. Studio na bieżąco je usuwa i deklaruje wypuszczenie w styczniu i lutym dwóch dużych poprawek. W związku z błędami w wersjach konsolowych, Sony kilka dni temu wstrzymało sprzedaż gry w PlayStation Store, a Microsoft wprowadził do odwołania pełny zwrot kosztów zakupu cyfrowej wersji w Microsoft Store.

Wcześniej CD Projekt podał, że w przedsprzedaży zamówiono 8 mln sztuk gry, z czego 41 proc. przypadało na konsole. Gra zadebiutowała 10 grudnia. Analitycy ankietowani przez PAP zakładali średnio, że do świąt sprzeda się 16,4 mln egzemplarzy.