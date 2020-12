Trudny czas dla CD Projektu. Inwestorzy chcą pozwać twórców Cyberpunka

Notowania giełdowe studia zaczęły tydzień od pogłębienia wcześniejszych spadków. W poniedziałek po południu akcje taniały o 6 proc., do 255 zł, co przekłada się na kapitalizację wynoszącą 25,5 mld zł, czyli o ponad 20 mld zł niższą niż podczas historycznego maksimum zanotowanego 7 grudnia. Od tego czasu kurs spada, a przecena przybrała na sile po premierze „Cyberpunka", gdy okazało się, że wersje gry na konsole zawierają dużo błędów. Sony wstrzymało sprzedaż gry w PlayStation Store, a Microsoft wprowadził do odwołania pełny zwrot kosztów zakupu cyfrowej wersji w Microsoft Store każdemu zainteresowanemu użytkownikowi. CD Projekt zadeklarował, że do 21 grudnia odda pieniądze wszystkim, którzy chcą zwrócić grę.