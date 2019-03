Wyniki Agory w 2018 roku: analityków zaskoczyły odpisy

Przychody i EBITDA medialnej grupy odnotowane w ostatnim kwartale 2018 r. okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków. Wynik netto odbiegał od prognoz ze względu na odpisy wartości spółki Goldenline i należności od Ruchu.

Właściciel „Gazety Wyborczej” i sieci kin Helios zakończył 2018 rok zyskiem netto w wysokości 5,1 mln zł, przy ponad 1,14 mld zł przychodu (spadek o 2,1 proc. wobec 2017 r.) i 98,4 mln zł EBITDA (mniej o 17,2 proc.) po tym, jak w lutym dokonał odpisów wartości niektórych elementów biznesu.

W efekcie tego ruchu wyniki operacyjny i netto medialnej grupy za ostatni kwartał ub.r. podane dziś przez Agorę były dużo słabsze niż średnia prognoz biur maklerskich, które nie spodziewały się odpisów i nie zdążyły uwzględnić ich w szacunkach. Natomiast przychody i EBITDA medialnej grupy w IV kw. 2018 roku były zgodne z oczekiwaniami biur maklerskich.

Grupa Agory zanotowała w IV kw. 346,1 mln zł przychodu, 47,5 mln zł EBITDA, 14,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 0,3 mln zł zysku netto. Przychody były tym samym wyższe o 4,8 proc. rok do roku, a EBITDA wyższa o 10,2 proc.. Wynik operacyjny i netto były dodatnie więc nie da się pokazać procentowej zmiany wobec strat, które grupa odnotowała na tych poziomach w ostatnim kwartale 2017 roku (miała wówczas 73,5 mln zł straty netto, także za sprawą odpisów).

W porównaniu z oczekiwaniami analityków, przychody Agory w IV kw. ub.r były o 0,7 proc. wyższe, a EBITDA o 1,9 proc. niższa. Inwestorzy zwykle ignorują takie niewielkie odchylenia.

Dziś kurs Agory o godzinie 10.05 jest niższy niż w czwartek o 1,27 proc. i wynosi 11,7 zł. Właściciela zmieniło niewiele akcji.

W raporcie finansowym za 2018 r. Grupa Agory kierowana przez Bartosza Hojkę podała, że w 2019 r. spodziewa się istotnie wyższych wpływów z działalności filmowej, a także pozytywnego wpływu tego obszaru na wynik operacyjny.

Z kolei negatywny wpływ na wyniki grupy w 2019 roku ma mieć działalność gastronomiczna prowadzona w ramach grupy Helios. Foodio, spółka gastronomiczna Agory, przewiduje uruchomienie w tym roku około 20 lokalizacji w dwóch rozwijanych konceptach gastronomicznych (Papa Diego i Van Dog).

Dodatkowo, w 2019 r. w ramach działalności gastronomicznej Helios rozpocznie wspólnie z partnerami biznesowymi rozwój sieci restauracji z hamburgerami pod marką Pasibus.

Agora podała także, że jej zdaniem w całym 2019 r. frekwencja kinowa będzie na zbliżonym do ubiegłorocznej, gdy kina sprzedały 59,7 mln biletów (wzrost o 5,5 proc. rok do roku).

Agora tradycyjnie podała też swoje przewidywania co do zachowania rynku reklamy w kolejnym roku. Według jej szacunków w ub.r. reklamowy rynek w Polsce wzrósł o 7,5 proc., a w 2019 roku tempo wzrostu wyhamuje do 2,5-4,5 proc.

- Był to rok dobrej koniunktury na rynku reklamowym. W związku z dominującymi opiniami ekonomistów o spowolnieniu wzrostu tempa PKB, nasze prognozy dla rynku reklamowego są trochę gorsze niż jego wyniki w ub.r. we wszystkich segmentach – powiedział Bartosz Hojka, w jednym z pierwszych komentarzy podczas telekonferencji z analitykami i dziennikarzami.