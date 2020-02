Studenci prawa UJ apelują do prezydenta Dudy o zawetowanie ustawy kagańcowej

W uchwale apelują do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowania ustawy dyscyplinującej sędziów zwanej też kagańcową, która ich zdaniem godzi w niezawisłość sędziów i niezależność sądów, przez co jest rażąco sprzeczna z polską Konstytucją oraz normami prawa unijnego.

- niezwłoczne podjęcie działań legislacyjnych mających na celu przywrócenie sposobu skonstruowania Krajowej Rady Sądownictwa, który nie będzie budził wątpliwości co do konstytucyjności oraz apolityczności tego organu i pozwoli na uchylenie narastającego stanu niepewności prawnej;

- zmianę podejścia do reformowania wymiaru sprawiedliwości, by wprowadzane reformy powstawały na drodze społecznego konsensusu oraz uwzględniały prawa i wolności obywatelskie, zasady ustrojowe w RP, a tryb uchwalania był zgodny z wymogami państwa prawa, do których zobowiązaliśmy się przystępując do Unii Europejskiej.