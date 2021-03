Halowe mistrzostwa Europy: Polskie gwiazdy pokazały klasę

Borkowski już dzień wcześniej w półfinale wyprzedził faworytów: Brytyjczyka Jamie Webba oraz Szweda Andreasa Kramera. Sędziowie uznali, że walcząc z tym ostatnim, zagrał nieczysto, i go zdyskwalifikowali. Polak awansował do finału dopiero po skutecznym proteście.

Łuki w hali są ciasne i podczas przepychanek w ruch często idą łokcie. Protesty opóźniły dekoracje obu biegów na 1500 metrów. Trzy razy doszło do sytuacji, w której sędziowie dyskwalifikowali zawodników za faule, a później ich decyzję cofała Komisja Odwoławcza. Zupełnie jakby ci pierwsi trzymali się sztywno przepisów, a drudzy szukali między wierszami ducha sportu.

Bol to przedstawicielka pokolenia 2000, które przypuściło szturm na dwór królowej sportu. Tej zimy w halach błyszczeli także 18-letnia Włoszka Larissa Iapichino (skok w dal), 19-letnia Ukrainka Jarosława Machuczych (skok wzwyż) oraz 20-letni Norweg Jakob Ingebrigtsen (1500, 3000 metrów).

My też mamy diamenty warte szlifowania. Pia Skrzyszowska (rocznik 2001) nie zdobyła jeszcze medalu, ale podczas półfinału pobiegła na 60 metrów przez płotki tak, jak żadna Polka od 41 lat, czyli od halowego rekordu kraju Zofii Bielczyk (7,88). Kornelia Lesiewicz (2003) przebojem wdarła się zaś do składu kobiecej sztafety 4x400 metrów i niewykluczone, że za kilka miesięcy poleci ze starszymi koleżankami na igrzyska olimpijskie do Tokio.