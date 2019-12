Prawnik: marszałek Grodzki nie naruszył tajemnicy lekarskiej słowami na temat Jarosława Kaczyńskiego

Poniżej dalsza część artykułu

Stowarzyszenie Godność chce, by Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy ukarał marszałka Tomasza Grodzkiego, profesora medycyny i czynnego chirurga klatki piersiowej oraz transplantologa, za słowa wypowiedziane na początku grudnia w Radiu Zet: „Jak się bierze silne leki przeciwbólowe, to naprawdę umysł człowieka reaguje trochę inaczej, więc na miejscu pana prezesa zająłbym się szybkim powrotem do zdrowia, do działalności i do pracy". Prof. Grodzki odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezesa PiS na temat projektu nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, zwanej ustawą kagańcową. „Mam nadzieję, że tym projektem powstrzymamy wysadzenie w powietrze wymiaru sprawiedliwości".