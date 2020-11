Senatorowie: nowelizacja ustawy covidowej jest niekonstytucyjna i poniża lekarzy

Obradująca we wtorek senacka Komisja Zdrowia zaproponowała odrzucenie w całości ustawy, która miałaby odbierać lekarzom walczącym z koronawirusem prawo do 100-proc. dodatku do pensji. Senatorzy uznali ją za niekonstytucyjną i poniżającą lekarzy.

Rząd szacuje koszty dodatkowych wynagrodzeń dla lekarzy na 40 mld zł. Według wyliczeń Ludwika Koteckiego, eksperta fundacji Centrum Myśli Strategicznej i byłego ministra finansów, jest to jednak kwota znacznie zawyżona. Jego wyliczenia, przyjmujące, że przy Covid-19 pracuje ok. 18 tys. osób, zakładają, że koszt dodatków dla budżetu wyniósłby najwyżej 1 mld zł. Gdyby zaś skierowano do tych zadań cały odpowiednio wykwalifikowany personel medyczny w Polsce (ok. 64 tys. osób), koszt zamknąłby się w 4 mld zł. To dziesięciokrotnie mniej, niż szacuje rząd.