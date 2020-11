Ustawa covidowa: dodatki dla lekarzy jednak będą

Z informacji uzyskanych przez „Rzeczpospolitą" wynika, że do Rządowego Centrum legislacji dotarła już ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Ma być opublikowana przed 1 grudnia, a wzmianka o jej wpłynięciu do RCL jest na stronie internetowej rcl.gov.pl w zakładce „wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie".

Przewiduje ona, oprócz licznych sankcji za nieprzestrzeganie zakazów stanu epidemii oraz uprawnień dla władz, także dodatki do wynagrodzeń. Maja je otrzymywać wszyscy lekarze walczący w koronawirusem na pierwszej linii frontu, a nie tylko – jak pierwotnie proponowano – skierowani przez wojewodę. Tak właśnie rozszerzył to uprawnienie Senat, a Sejm zaakceptował poprawki Senatu 28 października. Jak się potem okazało – posłowie PiS uznali, że zrobili to przez pomyłkę, a wprowadzenie ustawy w takim kształcie zaszkodziłoby finansom publicznym.