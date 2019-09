Kukiz: Ustrój jest taki, że wszyscy boją się prezesa

Banaś w ubiegły piątek udał się na bezpłatny urlop, w związku z ujawnieniem przez "Superwizjer" niejasności dotyczących oświadczenia majątkowego ministra w kontekście posiadanej przez Banasia do niedawna kamienicy w Krakowie. Jak ujawnił "Superwizjer" w kamienicy tej znajdował się hotel z pokojami wynajmowanymi na godziny, prowadzony przez mężczyznę znanego z krakowskiego półświatka. Banaś miał wynajmować kamienicę poniżej ceny rynkowej.

Kukiz zwrócił uwagę, że w przypadku Banasia "mamy do czynienia z wysokiej rangi urzędnikiem", który - aby uzyskać wymagane na zajmowanych przez niego stanowiskach poświadczenie bezpieczeństwa (Banaś przed objęciem stanowiska prezesa NIK był szefem Krajowej Administracji Skarbowej, później ministrem finansów) - musiał "powiedzieć wszystko o sobie".

Jak dodał albo Banaś skłamał w sprawie ujawnionej przez "Superwizjer", albo zawiodły służby. - Państwo teoretyczne - podsumował.

- Dopóki będziemy funkcjonowali w takiej konstrukcji ustrojowej, gdzie I sekretarz partii mianuje szefa NIK-u, gdzie cała ta procedura wyboru przez Sejm to jest farsa, to będziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami - ocenił Kukiz. - Konstrukcja ustrojowa jest taka, że wszyscy się boją prezesa - dodał.

- Sejm jest pod kontrolą jednej partii politycznej, a partia jest pod kontrolą wodza - dodał lider Kukiz'15, który w dalszej części rozmowy zwrócił uwagę, że PiS w wyborach poparła mniejszość Polaków i ta mniejszość rządzi dziś większością (PiS uzyskał 5,7 mln głosów, podczas gdy uprawnionych do głosowania było ok. 30 mln.

- Jeżeli nie zmienimy ustroju państwa będziemy brnąć w system dyktatorski, autorytarny - ostrzegł lider Kukiz'15, który dodał, że "od 1945 roku żyjemy w Polsce w systemie autorytarnym".

- Ludzie muszą mieć świadomość, że za pieniądze mogą sprzedać wolność - dodał apelując do głosowanie na listy PSL, z których startują politycy Kukiz'15.

Kukiz zapewnił też, że nie chce wchodzić do rządu, chce jedynie "skończyć z komuną".