Kukiz nie chce już współpracy z PiS

Zmiany w strategii i podejściu Kukiz'15 mogą mieć konsekwencja dla przyszłego układu sił w Sejmie.

– Paweł Kukiz przeszedł ewolucję i jest teraz zajadle anty-PiS-owski. Uważa, że projekty Kukiz'15 są bardzo dobre merytorycznie, a PiS je wszystkie odrzuca lub kopiuje jako swoje – twierdzi nasz rozmówca z Klubu Kukiz'15. Jak wynika z rozmów „Rzeczpospolitej", o jakiejkolwiek współpracy z PiS może nie być mowy. Jak się dowiadujemy, na piątkowym spotkaniu Klubu Kukiz'15 rozmawiano o strategii na 2019 rok. Jednym z jej elementów ma być zwrot wobec PiS.

– Przyczyną tego zwrotu jest też fakt, że Morawiecki podbierał cały czas posłów z klubu w 2018 roku. Miarka się przebrała – mówi nasz rozmówca z Sejmu znający sytuację. Chodzi o koło Wolni i Solidarni, które powstało z byłych posłów Kukiz'15. WiS jest w ścisłej współpracy ze Zjednoczoną Prawicą, którą formalnie tworzą trzy partie: PiS, Porozumienie i Solidarna Polska. Zwrot Kukiza może być kolejnym strategicznym problemem dla PiS w nadchodzącym roku wyborczym.

W ostatnich ważnych politycznie głosowaniach w Sejmie w 2018 – nad wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego oraz konstruktywnym wotum nieufności – można było odnotować zmianę postawy klubu. Politycy Kukiz'15 wstrzymali się w głosowaniu nad konstruktywnym wotum złożonym przez PO oraz głosowali przeciwko wotum zaufania dla premiera. Obydwie decyzje były dyskutowane i omawiane wcześniej na forum klubu. – Po tych wszystkich zmianach i odejściach posłów jesteśmy teraz spójni i zintegrowani. I w 90 proc. anty-PiS – twierdzi nasz rozmówca. Do największych krytyków PiS w klubie należy m.in. wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

Oficjalnie Paweł Kukiz deklaruje, że chce mieć w przyszłym Sejmie taką liczbę posłów, aby rządzenie bez jego formacji nie było możliwe. Zapowiada też, że jeśli tak się nie stanie, to on nie będzie nadal w Sejmie. Podstawą porozumienia ma być realizacja postulatów ustrojowych Kukiz'15.

– Kukiz'15 do niedawna trzymał się prawej strony, a teraz dryfuje w stronę PO–KO – zauważył 26 grudnia w „Salonie politycznym Trójki" Marek Jakubiak, wcześniej wiceprzewodniczący Kukiz'15. Gdy był jeszcze politykiem Kukiza, to Jakubiak stał na stanowisku, że Kukiz powinien zawrzeć koalicję z PiS. Wielokrotnie Jakubiak mówił o tym publicznie.

Między innymi ze względu na takie wypowiedzi Jakubiaka – przychylne dla PiS – do tej pory uznawano, że Kukiz'15 jest naturalnym sojusznikiem PiS, jeśli partia Jarosława Kaczyńskiego wygra wybory jesienią przyszłego roku, jednak nie będzie mogła samodzielnie rządzić. Ale zmiana nastrojów w klubie i przede wszystkim w samym Pawle Kukizie sprawia, że teraz nie jest to takie pewne. Od kilkunastu miesięcy Kukiz'15 utrzymuje w sondażach w miarę stabilne poparcie w przedziale 7–10 proc. Taki wynik jesienią sprawiłby, że Kukiz rzeczywiście mógłby uczestniczyć w rozgrywce o władzę w Polsce. Politycy Kukiz'15, z którymi rozmawialiśmy, właśnie na to liczą.

Wcześniej jednak odbędą się wybory do PE. Kukiz'15 wystawi własne listy. Wcześniej w Warszawie mówiło się, że do Kukiza dołączy Marek Jurek. Ale zdaniem naszych rozmówców ten temat jest już nieaktualny, a do współpracy Kukiz – Marek Jurek nie dojdzie. Sam Paweł Kukiz na pewno w wyborach do PE nie wystartuje. – Nie bez znaczenia, jeśli chodzi o zwrot Kukiza wobec PiS, może być jego wieloletnia znajomość z Pawłem Wojtunikiem, szefem CBA w czasach koalicji PO–PSL – podsumowuje nasz rozmówca z Sejmu.