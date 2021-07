Pierwszy kosmiczny spacer na chińskiej stacji Tiangong

Trzech chińskich astronautów wystartowało w czerwcu, dokując do stacji kosmicznej, gdzie mają pozostać przez trzy miesiące w najdłuższej jak dotąd załogowej chińskiej misji.

W niedzielę rano dwóch z nich opuściło moduł główny - podała Chińska Agencja Kosmiczna.

Pierwszy z nich, Liu Boming, został przetransportowany za pomocą mechanicznego ramienia do miejsca pracy, a drugi, Tang Hongbo, przeniósł się wspinając się na zewnątrz włazu.

Na opublikowanym nagraniu, w którym Liu opuszcza kabinę, krzyknął: "Wow, tu jest zbyt pięknie".

#BREAKING: Taikonauts Liu Boming, Tang Hongbo safely return to Tianhe core cabin, after having completed China's space station 1st spacewalk. https://t.co/vVA0PF2S34 pic.twitter.com/9FfJst3DRe