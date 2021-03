Isakowicz-Zaleski: Każdy ksiądz-pedofil winien ponieść karę

Odnosząc się do kwestii samooczyszczenia się Kościoła Tadeusz Isakowicz-Zaleski zwrócił uwagę, że proces następuje w niektórych krajach, jako przykład wymienił Francję, gdzie miejscowy episkopat "poprosił świeckiego prawnika Jean-Marc’a Sauvé, aby utworzył komisję do zbadania nadużyć seksualnych w Kościele". - Od 2018 r. komisja ta, złożona wyłącznie z ludzi świeckich, także osób niewierzących lub należących do innych wyznań, przebadała kilka tysięcy przypadków, cofając się aż do 1950 r. i badając także sprawy osób już nieżyjących. Raport jest wstrząsający, ale bardzo wiarygodny dla wszystkich - mówił.

- Marzy mi się niezależna, społeczna komisja na wzór francuski. Trzeba więc dążyć wszelkimi siłami do jej powstania, nawet, gdyby episkopat się na nią nie zgadzał - dodał.

Rozmówca Onetu zaznaczył, że Kościół to nie tylko biskupi i księża, lecz ogół ochrzczonych. - Ludzie świeccy mają prawo, a nawet i obowiązek, sprzeciwiać się złu - podkreślił.

- Nie chodzi o bunt czy rozłam, ale o oddolny nacisk na tych, którzy starają się wewnętrzne problemy "zamilczeć na śmierć" - wyjaśnił. Jego zdaniem należy dążyć do zerwania "sojuszu ołtarza z tronem", ponieważ żadna partia rządząca "nie ma interesu w oczyszczeniu Kościoła". - Dla każdej ekipy rządzącej Kościół słaby, tuszujący afery, jest bardzo wygodny, wtedy łatwo go od siebie uzależnić - powiedział ks. Isakowicz-Zaleski.