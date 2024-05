O przywrócenie na stanowisko wystąpił też były prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotr Schab. Wysłał do sądu pismo z żądaniem przywrócenia dostępu do systemu informatycznego zarządzającego sądem oraz wpuszczenia do gabinetu prezesa. Chce też dopuszczenia do zarządzania sądem dwóch swoich zastępczyń, które są obecnie zawieszone. Grozi, że w przypadku niewykonania jego żądania, zawiadomi prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych oraz przywłaszczania funkcji prezesa sądu przez nową prezes Dorotę Markiewicz, o której pisze "osoba uzurpująca".

Gotowiec z TK dla Bodnara

Według OKO.press, minister sprawiedliwości nie uzna zabezpieczenia z tych samych powodów, z jakich sędzia TK Rafał Wojciechowski zgłosił zdanie odrębne. Przypomniał on, że TK wydał już trzy zabezpieczenia na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Dotyczyły one m.in. powstrzymania zmian kadrowych w Prokuraturze Krajowej i zawieszenia prezesa Piotra Schaba. Minister sprawiedliwości ich nie wykonał, stwierdzając, że TK wydał przekraczając swoje kompetencje.

Sędzia Wojciechowski podkreślił, że TK działa przede wszystkim na podstawie ustawy regulującej organizację i tryb postępowania przed TK. Zgodnie z tą ustawą TK może wydawać zabezpieczenia w sprawie skarg konstytucyjnych i sporów kompetencyjnych pomiędzy organami. W ramach zabezpieczenia TK może zawiesić wykonanie wyroku i decyzji lub tymczasowo uregulować kwestią sporną w ramach sporu kompetencyjnego. Ustawa o TK nie mówi natomiast o stosowaniu zabezpieczeń w przypadku wniosków o zbadanie z Konstytucją danych przepisów. A taki wniosek złożyła neoKRS. Według Wojciechowskiego, TK nie może stosować dowolnych przepisów kodeksu postępowania cywilnego wedle własnego uznania.