Bierzmowanie pod warunkiem. "Nie popieram Strajku Kobiet"

„Ja, niżej podpisany kandydat do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oświadczam, że nie popieram tzw. Strajku Kobiet: postulatów i żądań sprzecznych z treścią i zasadami naszej katolickiej wiary, na co mogłoby wskazywać obecne na moim koncie na fejsbuku przez dłuższy czas i rozpowszechniane wśród kolegów i koleżanek materiały pochodzące ze stron strajku kobiet i moje osobiste zdjęcia” - brzmi fragment oświadczenia, które otrzymali od proboszcza uczniowie, chcący przystąpić do sakramentu bierzmowania w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej.

Osoby, które posiadały tego rodzaju treści w swoich mediach społecznościowych miały oświadczyć również, że „usunęły je już ze swojego konta, bądź to uczynią”. „Proszę Pana Boga o przebaczenie moich nierozsądnych zachowań i postanawiam przy pomocy Ducha Świętego być dzielnym świadkiem i apostołem CHRYSTUSA, PANA MOJEGO” - czytamy w dokumencie.

Oświadczenia miały wywołać oburzenie części rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej. Nagłośnili oni sprawę w lokalnym portalu gorlice24.pl.

Tymczasem w małopolsce ksiądz każe podpisywać osobom ubiegającym się o bierzmowanie taki dokument... pic.twitter.com/6jjkm3tvyh — Sebastian Ferenczak ? (@Hiwas16) January 25, 2021