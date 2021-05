Niedzielski zapowiada powrót do normalności w służbie zdrowia

- Województwo kujawsko-pomorskie było bardzo mocno dotknięte trzecią falą zachorowań na koronawirusa. Tutejsza baza łóżek przeznaczona na tę walkę w szczytowym momencie trzeciej fali wyniosła blisko 2 tys., a cały potencjał regionu jeżeli chodzi o zakontraktowane łóżka to 8 tys - powiedział przed Szpitalem Uniwersyteckim w Bydgoszczy szef resortu zdrowia.

- Proporcja systemu opieki zdrowotnej przeznaczonego na walkę z COVID-em to było blisko 25 proc. To ogromny wysiłek systemu lokalnego opieki zdrowotnej, to ogromny wysiłek personelu medycznego - zaznaczył.

Koronawirus w Polsce - najnowsze dane:

Ponad połowa covidowych łóżek szpitalnych jest wolna

Koronawirus. Sytuacja epidemiczna w Polsce najlepsza od niemal 7 miesięcy

Adam Niedzielski przyznał, że skoro duża część systemu została przeznaczona na walkę z COVID-em, to "deficyt zdrowia" związany z "ukierunkowaniem się na walkę z COVID-em jest w regionie na pewno stosunkowo duży".