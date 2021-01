Joe Biden: Wierzę, że osiągniemy odporność zbiorową do końca lata

Prezydent USA zapowiedział, że kraj może niebawem zwiększyć tempo szczepień do 1,5 mln dziennie i osiągnąć odporność zbiorową do końca lata. - Będzie to wyzwanie logistyczne, które przewyższa wszystko, czego kiedykolwiek próbowaliśmy dokonać w tym kraju. Ale myślę, że możemy to zrobić - powiedział Joe Biden. - Jestem pewien, że latem będziemy na dobrej drodze do uzyskania odporności stadnej i zwiększania dostępu do szczepionki dla osób, które nie są na pierwszym miejscu na liście. Czuję się dobrze z tym, dokąd zmierzamy i myślę, że możemy to zrobić - zaznaczył. Jednocześnie przestrzegł jednak, że do tego czasu liczba ofiar pandemii może sięgnąć nawet 600 tys.

