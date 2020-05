Prezydent poleca miksturę antywirusową. WHO przestrzega

Przesyłki z ziołami zostały wysłane już do Gwinei Równikowei, Gwinei Bissau i Nigru. Chęć pozyskania naparu wyraziła także Tanzania.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wielokrotnie ostrzegała, że nie ma opublikowanych badań naukowych ws. herbaty ziołowej i że jej działanie nie zostało zbadane.

- Ostrzegamy i doradzamy krajom, aby nie przyjmowały produktu, który nie został poddany testom - powiedział dyrektor WHO ds. Afryki Matshidiso Moeti.

- Rozumiem potrzebę, dążenie do znalezienia czegoś, co może pomóc, ale bardzo chcielibyśmy zachęcić do procesu naukowego, w który rządy zobowiązywał się zaangażować - dodał.