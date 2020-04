Kidawa-Błońska: Lepsi robią co chcą, gorsi są karani

„Kilka dni temu nie mogłam być na grobie mamy w rocznicę jej śmierci. To bolesne, ale rozumiem, że zakazy są dla naszego wspólnego bezpieczeństwa” - napisała na Twitterze Małgorzata Kidawa-Błońska. Nawiązując do piątkowego składania wieńców przez polityków PiS, stwierdziła, że „to oburzające, że władza sama je łamie pokazując, że są lepsi i gorsi obywatele”.

„Lepsi robią co chcą, gorsi są karani” - oceniła wicemarszałek Sejmu.

