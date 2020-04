Policja zabrała głos ws. składania wieńców w rocznicę katastrofy smoleńskiej Fotorzepa, Piotr Guzik

Nie mamy w tym przypadku do czynienia ze zgromadzeniem w trybie ustawy - oceniła policja, odnosząc się do formułowanych w internecie zarzutów, że podczas uroczystości składania wieńców w ramach obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej doszło do naruszenia przepisów dotyczących zgromadzeń.