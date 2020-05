Pieniądze czy vouchery za odwołane loty? Unia zdecyduje

Portal rozgłośni Deutsche Welle przypomina, że zgodnie z przepisami UE pasażer musi otrzymać odszkodowanie za odwołany lot. Wysokość zależy od długości trasy lotu i waha się od 250 do 600 euro. Linie lotnicze mogą także zaoferować vouchery podróżne, ale tylko wówczas, gdy pasażer wyrazić na to pisemną zgodę.

Pod koniec kwietnia 15 krajów Unii, w tym Polska, Niemcy, Malta, Francja, Hiszpania podpisało się pod listem z apelem do Komisji Europejskiej o tymczasowe zawieszenie unijnych regulacji. Przewoźnik miałby sam decydować o tym, jaka forma rekompensaty dla pasażera będzie dla niego dogodniejsza i czy wolałby on wypłacić pasażerom pieniądze, czy zaoferować bon. Według sygnatariuszy listu tylko w ten sposób uda się uchronić unijne linie lotnicze przed bankructwem. Argumentują oni, że kiedy unijne przepisy wchodziły w życie, nikt nie mógł przewidzieć, że kiedyś nastąpi kryzys o takiej skali.

„Uważamy, że uregulowanie czasowego wydawania bonów jest realne i możliwe do zaakceptowania przez konsumentów, jeśli zostaną uwzględnione niektóre kluczowe zasady: przejrzyste informacje dla pasażera, brak dyskryminacji, wspólny okres ważności bonów, maksymalna elastyczność wykorzystania i jasne prawo zwrotu natychmiast po zakończeniu ważności w przypadku niewykorzystania kuponów" – napisano w dokumencie.

Ani państwa członkowskie, ani linie lotnicze raczej nie mają co liczyć na poparcie ze strony organizacji konsumenckich - pisze Deutsche Welle. Te, jeszcze przed oficjalnymi rozmowami o odmrożeniu lotów, przedstawiły wyraźne stanowisko, że „zmuszanie pasażerów do przyjęcia voucherów jest niedopuszczalne". Wezwały także Komisję oraz Radę Europejską do wypracowania rozwiązania uczciwego zarówno dla pasażerów, jak i przewoźników i ostrzegły państwa członkowskie przed próbami naruszenia przepisów UE o ochronie konsumentów.