Koronawirus: randkowanie online w czasie pandemii

Większość portali randkowych stosuje mechanizm „automatycznego przedłużenia konta". Oznacza to, że jeżeli klient nie prześle pisemnej rezygnacji, konto jest samoczynnie odnawiane, wówczas z karty nieświadomego użytkownika pobrana zostaje opłata członkowska.

WAŻNE! Samo usunięcie profilu nie prowadzi do wygaśnięcia subskrypcji!

Przepisy prawa co do zasady nie wykluczają możliwości stosowania automatycznego przedłużenie konta. - Informacja musi być jednak przekazana konsumentowi przed zawarciem umowy (przed zaakceptowaniem regulaminu i założeniem konta)- wskazuje ECK.

Portale randkowe zachęcają do zakupu członkostwa łudząc klientów atrakcyjnymi cenami – uwaga reklamy najczęściej dotyczą tylko miesiąca! Po tym czasie jeżeli nie wypowiesz umowy, zostanie ona przedłużana na kolejny miesiąc lub 3 miesiące. Wówczas z karty płatniczej konsumenta zostaje już pobrana standardowa opłata ok. 200 zł lub 300 zł. Umowa może zostać przedłużona nawet na 6 miesięcy. Wszystkie warianty uzależnione są od wybranego abonamentu – zwróć na to uwagę.