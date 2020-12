Bogusław Chrabota: Byliśmy o krok od wypadnięcia za burtę

A jeszcze do wczoraj była. Przedstawiano nam ją jako metodę negocjacji, ale tak naprawdę każdy w jakiś sposób był zakładnikiem tego najważniejszego od ponad 15 lat głosu, jaki oddaje polski rząd w zjednoczonej Europie. Dla lidera Prawa i Sprawiedliwości była to kwestia utrzymania jedności partii i dominującej roli w koalicji. Dla Zbigniewa Ziobry – który dotąd umiejętnie zastawiał pułapki na premiera – rozbudowywania radykalnego elektoratu kosztem PiS i w skończonym czasie przejęcia schedy po Jarosławie Kaczyńskim. Dla Jarosława Gowina – zagwarantowania środków dla Polski i elementarnej zgodności działania w polityce z deklarowanymi poglądami.

Orbán nie tylko użył odpowiednich argumentów, ale też rozmawiał z całym gronem liderów Zjednoczonej Prawicy, przez co odebrał Zbigniewowi Ziobrze prawo do wykrzyczenia, że decyzja została podjęta bez jego udziału. To dobrze i źle, bo choć z jednej strony Ziobro nie może już przedstawiać się jako jedyny „obrońca zagrożonej suwerenności", to z drugiej zostanie w rządzie i nadal będzie huśtał łódką.