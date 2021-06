Szułdrzyński: Katastrofa polskiego państwa

Nie wiem, na jakiej podstawie polscy politycy uznali, że to, co wydarzyło się w USA, nie może wydarzyć się nad Wisłą. Najwyraźniej się wydarzyło, a polskie państwo wydaje się być rozpaczliwie bezradne. Nie, to nie ironia, bo sprawa jest śmiertelnie poważna. I to na kilku poziomach. Okazuje się bowiem, że najważniejsi politycy w państwie komunikowali się za pomocą prywatnych skrzynek mailowych. I nawet jeśli w załącznikach nie było dokumentów klauzulowanych, to osoby, które wykradały tysiące maili, mają dostęp do sposobu działania, myślenia czy reagowania polskich władz. Nawet jeśli nie zdradzano tajemnic państwowych, wykuwano w tych wiadomościach strategie dotyczące polityki wewnętrznej, a nawet międzynarodowej. Ktoś ma dziś kolosalną wiedzę na temat funkcjonowania obecnego rządu. A jeśli teraz będzie ją stopniowo ujawniał, ma szerokie pole do popisu w akcjach dezinformacyjnych. Wszak przeglądając dokumenty na rosyjskich portalach, nie będziemy mieli nigdy pewności, że nie mamy do czynienia z materiałami sfabrykowanymi.