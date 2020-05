Szułdrzyński: Jedyne takie wybory

Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że z powodu koronawirusa i kłopotów organizacyjnych nie było możliwości głosowania w wyborach prezydenckich. Część prawników uważa jednak, że nie jest to stan równoznaczny z sytuacją, w której nie ma kandydatów, na których można oddać głos, a marszałek Sejmu powinien rozpisać nowe wybory. Ich zdaniem taką decyzję mógł podjąć jedynie Sąd Najwyższy. Dla innych to, że wybory nie doszły do skutku, jest oczywistą przesłanką tego by trzeba je było zorganizować raz jeszcze.

