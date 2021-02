Zuzanna Dąbrowska: Na przednówku wilki wyją głośniej

Mamy do czynienia w polskiej polityce z okresem schyłkowym. Nie chodzi jedynie o to, że PiS traci we wszystkich sondażach ok. 10 punktów procentowych, co odbiera mu nadzieję na zyskanie większości po następnych wyborach. Chodzi o to, że formacja rządząca zachowuje się także w sposób schyłkowy. Zapanował chaos personalny i decyzyjny. W dodatku koalicjanci rzucili się PiS do gardła. Porozumienie – w sprawie odwołania partyjnych zdrajców z rządu; Solidarna Polska – w sprawie Funduszu Odbudowy. PiS zamierza też odbyć bratobójczą walkę o Rzeszów i zapowiada, że wystawi własnego kandydata, który będzie musiał pokonać współpracownika Zbigniewa Ziobry. A sytuację pogorszył jeszcze sam prezes Kaczyński, podkopując, osobiście i z pomocą zaprzyjaźnionych mediów, pozycję premiera Mateusza Morawieckiego i promując Daniela Obajtka. Nic dziwnego, że władza się miota. Każdy by się w takiej sytuacji miotał.

