Michał Szułdrzyński: Poważne pęknięcie w obozie władzy

Ustawa dająca mediom publicznym niemal 2 mld zł z budżetu była największą miną, na jaką Prawo i Sprawiedliwość wpuściło Andrzeja Dudę w tej kampanii wyborczej. Prezydent został postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Potem była poprawka opozycji zgłoszona w Senacie, której intencją było przesunięcie tych 2 mld zł na onkologię, a jeszcze później słynny już gest Joanny Lichockiej. To wszystko sprawiło, że sprawa pęczniała, pęczniała i urosła do jednego z największych problemów, przed którymi w swej karierze politycznej stanął Andrzej Duda.

W piątek przed południem kilku niezależnych od siebie informatorów „Rzeczpospolitej” przekonywało, że sytuacja w obozie rządzącym jest krytyczna. Dosłownie godziny dzieliły Zjednoczoną Prawicę od potężnego przesilenia. Duda uznał, że bezwarunkowe podpisanie tej ustawy uczyni go zakładnikiem radykalizmu TVP. A żeby wygrać, musi zdobyć prawdopodobnie ponad 9 mln głosów. Zatem poparcie jedynie twardego elektoratu PiS, zagrzewanego do walki przez „Wiadomości” i serwisy TVP Info, to stanowczo za mało.

