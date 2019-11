Marek Kozubal: Chory układ w zbrojeniówce?

Rząd zamierza utworzyć Agencję Uzbrojenia. Pomysł nie jest nowy, taka instytucja jest potrzebna – nikt rozsądny nie powinien mieć wątpliwości. Jej celem powinno być uporządkowanie, zdynamizowanie i uproszczenie zakupu uzbrojenia dla wojska. Dzisiaj ten system jest niewydolny, zwykle mijają lata od momentu określenia wymagań przez wojsko do otrzymania konkretnego sprzętu. Jeżeli nowa agencja miałaby też zlecać badania i projektowanie nowych konstrukcji – można by tylko przyklasnąć.

W sytuacji, gdyby trzon nowej agencji budowany był na lobbystach tzw. firm państwowych, mogłoby dojść do konfliktu interesów. Byłaby pokusa, aby przy zakupach wspierać te zakłady zbrojeniowe, które mają najsilniejszą siłę przebicia… na ulicy. Słowem, mają mocne związki zawodowe, zdolne do wymuszania na politykach decyzji w huku wybuchających petard.

PiS puszcza w ten sposób oko do związkowców, a tym samym do potencjalnego elektoratu. Obserwujemy to od wielu miesięcy. Niektóre kontrakty dzielone są nie tylko na podstawie kryterium jakości i ewentualnych potrzeb wojska, ale na zasadzie podania zakładom finansowej kroplówki – po to, by elektorat nie odwrócił się od władzy.