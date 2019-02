Szułdrzyński: Dyplomacja twitterowa i jej katastrofalne skutki

Odwołując udział w szczycie V4 premier Mateusz Morawiecki rozzuchwalił środowiska skrajne w Polsce i Izraelu. Wysłał sygnał, że w roku wyborczym rozmaite prowokacje na temat relacji polsko-żydowskich będą przynosiły skutki wielkich rozmiarów.

Wbrew politykom opozycji i dużej części komentatorów nie uważam ubiegłotygodniowego szczytu bliskowschodniego za porażkę polskiej dyplomacji. To dobrze, że doszło do tak ważnego spotkania w Polsce, to dobrze, że Warszawie udało się przeforsować taki kształt ostatecznego komunikatu po szczycie, w którym nie padało wprost nazwa państwa Iran, dobrze też, że to w Polsce po raz pierwszy od dawna przedstawiciele Izraela i państw arabskich siedli przy jednym stole by dyskutować o bezpieczeństwie w regionie.

Niepokoi jednak polsko-żydowskie tło tej konferencji, które ujawniło zupełną amatorszczyznę naszej dyplomacji. A dokładniej pokazało, że relacje polsko-izraelskie i polsko-żydowskie są funkcją polityki krajowej. Było to doskonale widać po reakcjach na różne niemądre wypowiedzi, które padły przy tej okazji o relacjach polsko-żydowskich. Pierwsza wypowiedź padła z ust dziennikarki amerykańskiej telewizji MSNBC Andrei Mithell, która mówiła o bohaterach getta walczących z „polskim i nazistowskim reżimem”. To wypowiedź w oczywisty sposób skandaliczna, nieprawdziwa i bardzo dla polski krzywdząca. Nie było żadnego „polskiego reżimu”, Polska padła ofiarą III Rzeszy, która narzuciła tu swój reżim okupacyjny. Dlatego tę wypowiedź należało sprostować. I dobrze, że polska dyplomacja zadziałała, sprostowania zażądał Ronald Lauder, szef Światowego Kongresu Żydów, co z pewnością zrobiło na władzach stacji i na samej dziennikarce większe wrażenie, niż wszystkie pohukiwania z kraju, łącznie z żądaniem jednego z wicemarszałków Sejmu by Mitchell z Polski wyrzucić i zakazać jej ponownego przyjazdu. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Nie dodaje bowiem powagi polskiemu państwu sytuacja, w której prezydent, premier i inne najważniejsze osoby odnoszą się do – owszem skandalicznej – wypowiedzi dziennikarki amerykańskiej telewizji. Ściganie się na oburzenie – kiedyś nazwałem tę dyscyplinę oburzingiem – nie jest zbyt konstruktywną metodą uprawiania polityki. Ale nasi politycy chcieli zareagować, chcieli wyrazić swoje oburzenie w mediach społecznościowych, by ich wyborcy zobaczyli jak dzielnie walczą o cześć i honor swego narodu. Tyle tylko, że pokazali jak słabe mamy państwo, jak łatwo doprowadzać nasze emocje polityczne do wrzenia, oraz to, że zamiast prawdziwej, uprawiamy dyplomację twitterową.

Dokładnie tak samo było z wypowiedzią premiera Beniamina Netaniahu zacytowaną przez Jerusalem Post, z której miało wynikać jakoby Polski naród współpracował z Niemcami przy holokauście. To też nieprawda. Ale zamiast sprawdzić, czy wypowiedź taka miała miejsce, odezwał się na Twitterze prezydent RP. Później oburzali się wszyscy, by pokazać jacy są twardzi i jak walczą o dobre imię Polski. Emocje były tak gorące, że nawet jak premier Izraela potwierdził, że jego wypowiedź została przekręcona (miał na myśli poszczególnych Polaków a nie cały naród), premier Mateusz Morawiecki ostatecznie odwołał swój poniedziałkowy wyjazd do Izraela na szczyt Grupy Wyszehradzkiej odbywający się gościnnie właśnie w tym kraju. W efekcie polityka zagraniczna niemal 40milionowego kraju stała się zakładnikiem grupki krzykaczy i antysemitów na Twitterze, którzy podnieśli larum. Podejmując fatalną decyzję o odwołaniu swego udziału w szczycie V4 premier Morawiecki rozzuchwalił środowiska skrajne (również w Izraelu) a także antysemickie. Mało tego, dał im sygnał, że w przyszłości – szczególnie w roku wyborczym – mogą sobie pozwalać na rozmaite prowokacje. W ten sposób stał się tych środowisk zakładnikiem.

Bo takie są efekty mylenia polityki zagranicznej z dyskusjami w mediach społecznościowych.