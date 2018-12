Szułdrzyński: Naprawdę żal mi Krystyny Pawłowicz Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Bez względu na to, czy decyzja o przejściu na polityczną emeryturę zapadła w głowie Krystyny Pawłowicz, czy też została podjęta przez kogoś innego, mamy do czynienia z bardzo smutną historią. Bo Krystyna Pawłowicz to wielka zmarnowana szansa polskiej polityki.