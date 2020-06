Grzegorz Siemionczyk: Recesja jest w naszych głowach

Nastroje gospodarcze wyraźnie się poprawiają. Na razie powrót optymizmu jest widoczny wśród konsumentów, ale z czasem powinien się on również udzielić przedsiębiorcom.

Przedszkole, do którego uczęszczają moje dzieci, wznowiło pracę w połowie maja. W nowym reżimie sanitarnym przyjąć mogło 24 przedszkolaków, mniej więcej jedną trzecią zwyczajowej liczby. Byłem przekonany, że o tę ograniczoną liczbę miejsc rodzice będą zaciekle walczyć, żeby w końcu – po dwóch miesiącach przerwy – wrócić do normalnej pracy. Jakież było moje zdziwienie, gdy najpierw się okazało, że rodzice zgłosili tylko kilkanaście maluchów, a potem, że spośród nich do przedszkola uczęszcza zaledwie siedmioro. – Ludzie ciągle się boją – skwitowała pani dyrektor.

Gdyby tak było w istocie, perspektywy polskiej gospodarki przedstawiałyby się fatalnie. Rząd może znosić wszelkie ograniczenia wprowadzone w celu stłumienia epidemii Covid-19, ale nie wpłynie to istotnie na aktywność ekonomiczną, jeśli ludzie będą nadal siedzieli w domach. Badania prowadzone w USA pokazują, że jeszcze zanim tamtejsze władze zakazały wyjść do restauracji, ich obroty załamały się o kilkadziesiąt procent. Dziś wiemy, że zarówno w USA, jak i w Polsce oraz w wielu innych krajach, w których epidemia koronawirusa nie została jeszcze pokonana, aktywność ekonomiczna szybko rośnie. To, że w sklepach mało kto stosuje się dziś do obowiązującego wciąż nakazu noszenia maseczek, świadczy o tym, że strach przed Covid-19 jest w zaniku. A niska frekwencja w przedszkolach to raczej efekt tego, że rodzice wciąż jeszcze mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli zostawią dzieci w domach (albo, także wbrew rekomendacjom rządu, korzystają z pomocy dziadków).

Powszechne ignorowanie przez Polaków zaleceń dotyczących zachowywania dystansu oraz innych wymogów sanitarnych może niepokoić, zważywszy na to, że liczba wykrywanych przypadków zachorowań wcale u nas nie maleje. Ale z perspektywy gospodarki to lekceważenie epidemii jest zjawiskiem pozytywnym. Rosnące możliwości szybkiego testowania oznaczają, że nawet w razie kolejnej fali epidemii koronawirusa rząd nie sięgnie znów po restrykcje, które paraliżowały polską gospodarkę przez kilka tygodni począwszy od połowy marca. Koniunktura w Polsce będzie więc zależała od tego, od czego zwykle zależą jej fluktuacje: od zwierzęcych instynktów, jak określił niegdyś nastroje konsumentów i przedsiębiorców John Maynard Keynes.