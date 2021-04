Andrzej Stec: Krok bliżej do ugody

Temat kredytów frankowych to emocjonalny i niekończący się serial. Ale też ważna sprawa dla dużej części polskiego sektora bankowego stanowiącego układ nerwowy całej gospodarki. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek gdańskiego Sądu Okręgowego miał w czwartek przechylić szalę zwycięstwa w jedną bądź w drugą stronę, podejmując stosowną uchwałę. Niestety, tak się nie stało i niepewność pozostanie z nami przynajmniej do majowych posiedzeń Sądu Najwyższego.

Obie strony frankowego tasiemca interpretują czwartkową unijną uchwałę na swoją korzyść. Z jednej strony są frankowicze, a więc osoby, które kilkanaście lat temu zaciągnęły tańsze wtedy od złotowych kredyty w szwajcarskiej walucie. To spora grupa, bo od 2005 r. takich kredytów udzielono w Polsce około 600 tys. Niektórzy byli świadomi podejmowanego ryzyka walutowego, inni zostali skutecznie zachęceni przez doradców bankowych. Pech chciał, że złoty systematycznie się osłabiał, a frank dodatkowo rósł w siłę. Przeciętny frankowicz, po upływie połowy „życia" swojego kredytu, w przeliczeniu na złote, wciąż ma do spłacenia mniej więcej tyle, ile w dniu... zaciągnięcia długu. Według prawników reprezentujących frankowiczów Trybunał wytrąca argumenty banków i m.in. oddala ryzyko żądania przez nie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy. To ważne, bo wiele osób boi się właśnie takich „reperkusji".