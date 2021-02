Piotr Skwirowski: Przodownicy populizmu

Czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy – to modne hasło z czasów PRL. Nie liczyła się wydajność pracy, zaangażowanie pracownika, i tak był on pewny, że dostanie swoją pensję. Niezbyt wysoką, dlatego nie każdemu chciało się w pracy wysilać. Dziś Polska pewnym gestem sięga po wiele rozwiązań z tamtych czasów. Przybywa więc też zwolenników bezwarunkowego dochodu podstawowego. Świadczenia finansowego, które każdy obywatel otrzymywałby od państwa na zaspokojenie podstawowych potrzeb. To nawet lepsze niż PRL-owskie „czy się stoi, czy się leży", bo nie trzeba byłoby się wysilać i udawać, że coś się robi. Prawda, że kuszące? Ale też szalenie demoralizujące. Zniechęcające do pracy. Pewnie, że nie wszyscy by ją rzucili. Większość z nas chyba lubi coś robić i po prostu zarabiać. Ale spora grupa uznałaby pewnie, że jednak praca nie ma sensu, a po obniżeniu oczekiwań i potrzeb da się żyć na koszt państwa.

Wbrew pozorom to nie jest abstrakcja. Przecież program 500+ to działanie z podobnym zamysłem. Tylko na mniejszą skalę. Wielki wydatek, który niby miał zachęcać do posiadania dzieci, ale niewiele z tego wyszło. Został argument redukowania biedy. A że przy okazji wielu zniechęcił do pracy? Ale i to nie wszystko. W rządzie zwolenników zdobywa bowiem także emerytura obywatelska. Bardzo niska, za to równa dla wszystkich. I też zniechęcająca do wysilonej pracy, bo oderwana od tego, co dzięki niej da się uzbierać w ramach opłacanych indywidualnie składek na emeryturę.