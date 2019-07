Tour de France: Żółta koszulka pozwala fruwać

Od momentu gdy Alaphilippe zdobył żółtą koszulkę, codziennie padało pytanie, kiedy wreszcie ją straci. Mało było takich, którzy twierdzili, że Francuz przetrwa jako lider etap jazdy na czas, bo to nigdy nie była jego specjalność.

Tymczasem on nie tylko się obronił, lecz wygrał ten etap, wyprzedzając wychowanego na torze ubiegłorocznego triumfatora Touru Gerainta Thomasa. To skłoniło dyrektora kazachskiej grupy Astana Aleksandra Winokurowa do wypowiedzenia powszechnie cytowanych słów: „Wiedziałem, że żółta koszulka dodaje sił, ale nie wiedziałem, że pozwala fruwać".