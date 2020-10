Giro d’Italia. Pokaz siły, pokaz ducha

Ten pierwszy odrobił większość strat do Almeidy, ale 22-letni Portugalczyk wciąż nie oddał prowadzenia w klasyfikacji generalnej. To był pokaz ducha, bo lider walczył heroicznie, jechał sam i we wtorek założy koszulkę lidera trzynasty raz z rzędu.

Rafał Majka (Bora) nie wytrzymał tempa narzuconego przez kolarzy Sunwebu, ale poradził sobie lepiej od Vincenzo Nibalego (Trek), Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) czy Jakoba Fulgsanga (Astana). Polak potwierdził, że przyjechał do Włoch w bardzo dobrej formie. Nasz zawodnik najpierw błysnął w jeździe indywidualnej na czas, a teraz poradził sobie w górach i jest blisko podium.

Poniedziałek to w Giro dzień przerwy i testów na obecność koronawirusa. Kolarze wrócą do rywalizacji wtorkowym przejazdem z Udine do San Danielle del Friuli. To będzie rozgrzewka przez najważniejszymi etapami wyścigu.