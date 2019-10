Orlen kupił zbroję husarza z kolekcji Kossaka

Jacek Gutowski znawca i kolekcjoner staropolskich militariów w przygotowanej ekspertyzie przypomina, że zbroja ta jest jednym z sześciu znanych, niemal identycznych, zestawów uzbrojenia. Pozostałe są w Muzeum w Tarnowskich Górach, Zamku Królewskim na Wawelu, Muzeum Wojska Polskiego. Podziela on też wątpliwości co do związku tej zbroi z Kossakami, bo nie pojawia się jako rekwizyt malarski w twórczości Wojciecha Kossaka, albo innych malarzy z jego rodziny. „Jedyny „dowód" na to, że zbroja ta należała do Wojciecha Kossaka to, przymocowana do napierśnika, porażająco nieudolnie wykonana plakieta z herbem Kos. Oczywiście, nie jest to żaden dowód" – uważa Jacek Gutowski.