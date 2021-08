Weekend o wojsku i bitwie. Co zobaczymy

14 i 15 sierpnia w całym kraju odbędą się obchody 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego. W tym roku obchody organizowane przez MON będą odbywały się pod hasłem „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje pikniki, aby zachęca młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Odbędą się one w 30 miejscowościach. Zaplanowane są w : Polkowicach, Rypinie, Tucholi, Hrubieszowie, Strzelcach Krajeńskich, Strzelcach, Ozorkowie, Biskupicach, Iłży, Zwoleniu, Teresinie, Radzyminie, Kluczborku, Brzegu, Solinie, Dynowie, Suwałkach, Grajewie, Kolnie, Kościerzynie, Koziegłowach, Skoczowie, Nowej Słupi, Gołdapi, Kobylinie, Wierzchowie.

15 sierpnia w Warszawie, w południe, przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędzie się uroczysta odprawa wart. Nas placem przelecą samoloty. Po jej zakończeniu będzie można pozostać na pikniku na Placu Piłsudskiego lub przemaszerować wraz z żołnierzami i orkiestrą wojskową z Pl. Piłsudskiego na piknik do Muzeum Wojska Polskiego. Trzeci piknik wojskowy w stolicy pod hasłem „Zostań żołnierzem RP" rozpocznie się o godz. 11 na Stadionie Narodowym, atrakcją będzie strzelnica kontenerowa. O 19.20 na Placu Marszałka Piłsudskiego odbędzie się wspólne śpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady".

O godz. 11.15 prezydent w Pałacu Prezydenckim ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Uroczystość odbędzie się z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych m.in. rządu, Sejmu i Senatu, a także przedstawicieli organizacji, które są zaangażowane w propagowanie idei odbudowy Pałacu Saskiego. Ustawę przygotował zespół powołany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP, którego członkowie przepisy opracowywali we współpracy m.in. z Biurem Programu „Niepodległa".

Blisko 100 wydarzeń kulturalnych upamiętni 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Będą to wystawy, debaty, premiery teatralne i pokazy filmowe. W obchody 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej zaangażowane jest przede wszystkim Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

14 sierpnia Muzeum w Sulejówku zorganizuje warsztaty rodzinne pod nazwą „Gaz do dechy", w trakcie których rodzice wraz z dziećmi budować będą model samochodu pancernego (godz. 12, 12.45, 13.30 i 14.15). W sobotę i niedzielę (godz. 10 - 19) na terenie muzeum trwać będzie prezentacja 1 Brygady Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki – zobaczyć będzie można m.in. transporter opancerzony Rosomak oraz czołg Leopard.

Niedzielne obchody rozpoczną się od spacerów po Sulejówku przygotowanych we współpracy z Towarzystwem Krajoznawczym Krajobraz i wolontariuszami muzeum, odbędzie się też koncert pieśni patriotyczno-wojskowy w wykonaniu Ferajny Hoovera (plac muzealny, godz. 16), przygotowany wraz z Niepodległą. - Przypominamy również, naszą produkcję filmową poświęconą Bitwie Warszawskiej, tym razem w niezwykłej skali. Przygodowy film fabularny „Wiktora 1920", zrealizowany w technologii Cinematic VR, przypomni nam, z jakimi przeciwnościami musieli mierzyć się polscy żołnierze i wywiadowcy, ale też pokaże, co mogło wpłynąć na wyniki bitwy – tłumaczy Jan Kowalski z „Niepodległej".

Wydarzenia upamiętniające Bitwę Warszawską odbędą się w całym kraju. W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprezentowane zostaną eksponaty związane ze Świętem Wojska Polskiego, w tym m.in. zabytek odnaleziony w trakcie badań archeologicznych na Westerplatte. W Wielkopolskim Muzeum Wojskowym do 17 października oglądać będzie można pokaz „Pełna chwały i męstwa działalność bojowa..." upamiętniający udział żołnierzy wielkopolskich w wojnie polsko-bolszewickiej. 15 sierpnia podczas pikniku rodzinnego w Piotrkowie Trybunalskim zaprezentowana zostanie wystawa plenerowa Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim „Trudne Drogi do Niepodległości". Dzień wcześniej w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się piknik militarny.

Przełom w walkach, a tym samym w wojnie polsko-bolszewickiej, nastąpił 15 sierpnia 1920 roku, gdy armia polska pokonała wojska generała Michaiła Tuchaczewskiego atakujące stolicę. Kluczową rolę w bitwie spełnił manewr polskich wojsk oskrzydlający Armię Czerwoną. Polacy wyprowadzali kontrofensywę znad Wieprza, zaplanowaną nie tylko na skrzydła rosyjskiego Frontu Zachodniego, ale także na jego tyły. W tym czasie część polskich wojsk walczyła z głównymi siłami bolszewickimi na przedpolach Warszawy. 19 sierpnia armia Tuchaczewskiego została zmuszona do odwrotu nad Niemen. Do 25 sierpnia jednostki polskiego wojska wyzwoliły wiele miejscowości, między innymi Brześć Litewski, Białystok, Łomżę i Ostrołękę, docierając do granicy z Prusami Wschodnimi i odcinając drogę odwrotu siłom bolszewickim.