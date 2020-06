Rocznica zbrodni w Palmirach

W południe Jan Józef Kasprzyk odda hołd ofiarom niemieckich zbrodni na terenie Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie, w miejscu, gdzie podczas II wojny światowej funkcjonowało największe niemieckie więzienie polityczne na terytorium okupowanej Polski. Przeszło przez nie ok. 100 tys. osób, z czego ok. 37 tys. zostało zamordowanych, a ok. 60 tys. wywieziono w 95 transportach do obozów koncentracyjnych oraz innych miejsc odosobnienia. Po odmówieniu modlitwy delegacje złożą kwiaty przed Pomnikiem Drzewa Pawiackiego, a następnie uda się do Palmir.