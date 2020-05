Jak bezpiecznie spędzić majówkę

Resort kultury zachęca do skorzystania z licznej oferty on-line przygotowanej z okazji świat przez placówki kultury m.in. Archiwa Państwowe, Muzeum Łazienek Królewskich, gdzie zamieszczone zostaną materiały dotyczące Konstytucji 3 maja.

Do wszystkich skierowana jest również #AkcjaKokarda Narodowego Centrum Kultury, które na swoich stronach publikuje film instruktażowy zachęcający do własnoręcznego wykonania kokardy narodowej. NCK przygotowało także pakiet edukacyjny "Barwy Wspólne" - do pobrania i gry w domu.