Zbiór profesora Geremka w archiwum

Do archiwum zostały one przekazane przez syna profesora Geremka dr Marcina Geremka oraz przedstawicieli Fundacji Centrum profesora Bronisława Geremka. Mariusz Olczak z Archiwum Akt Nowych poinformował, że po uporządkowaniu zostaną one udostępnione badaczom, stanie się to za rok w marcu, w 90. rocznicę urodzin profesora.

