Co Rosja przed nami ukrywa

Wicepremier Piotr Gliński w artykule opublikowanym w „Rzeczpospolitej" przypomniał, że Rosja do dzisiaj nie oddała Polsce dzieł sztuki zrabowanych w czasie wojny przez Armię Czerwoną. Dodał, że ministerstwo kultury złożyło w Moskwie 20 wniosków o zwrot zabytków. Wskazał, że niektóre dzieła sztuki znajdują się w moskiewskim Muzeum im. Puszkina.

W odpowiedzi na ten artykuł Irina Antonowa była wieloletnia dyrektorka tego muzeum stwierdziła, że "roszczenia Polski do wielu dzieł sztuki w Muzeum Puszkina są bezpodstawne". Z kolei pełniący obowiązki ministra kultury Rosji Władimir Miedinski dodał, że dzieła sztuki "przekazane jako rekompensata za straty wojenne nie podlegają zwrotowi i są własnością Federacji Rosyjskie".

Co ciekawe nasi historycy ustalili, że znajdują się w trzech archiwach. Np. rozkazy komendantury obozu i dokumenty dotyczące funkcjonowania obozu, więźniów i załogi SS obozu są w Centralnym Państwowym Archiwum Rewolucji Październikowej w Moskwie.

Ale w rosyjskich muzeach znajdują się też dzieła sztuki zrabowane przez Armię Czerwoną zaraz po wojnie przez tzw. trofiejne brygady. Szacunki mówią, że Sowieci wywieźli wtedy z ziem polskich kilka milionów książek i milion dzieł sztuki. Po wojnie Sowieci oddali niewielką ich cześć. Co ciekawe, aby utrudnić dostęp do poloników kilka lat temu celowo zostały one rozproszone po różnych archiwach na terenie całej Rosji.