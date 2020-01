Moskiewskie muzeum: Roszczenia Polski są bezpodstawne

Irina Antonowa, która wypowiadała się dla rosyjskiej agencji NSN, to rosyjska historyk sztuki, która przez 52 lata, od 1961 do 2013 roku była dyrektorem Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie, co czyni ją najstarszą i najdłużej działającą dyrektorką ważnego muzeum sztuki na świecie.

