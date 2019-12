Krzysztof Kowalski: Święta po polsku

Do polskiej tradycji należało wigilijne polowanie, ponieważ panie domu wolały, aby mężczyźni nie przeszkadzali w ostatnich przygotowaniach. Z polowania do domu należało powrócić przed zmierzchem, a więc około trzeciej po południu. Myśliwi spożywali w lesie przekąskę, śledzika na razowcu, z kieliszkiem starki czy jałowcówki. Na wigilijne polowanie często zabierano ziemniaki do pieczenia w popiele, butelkę wódki, postny bigos. Opis takiego bigosu podaje Jacek Jerzy Nieżychowski („Kuchnia ziemiańska. Błogosławione cztery pory roku”): „Bigos odgrzewany w saganie zawieszonym na drągu nad ogniskiem, przyrządzany na słodkiej i kiszonej kapuście, wielokrotnie zamrażany i odgrzewany z mnóstwem borowików podsuszanych na słońcu, z dodatkiem cebulki i odrobiny czosnku, zrumienionych na świeżym maśle, z dodatkiem ziół, wreszcie doprawiony czerwonym burgundem, wędzonymi śliwkami i ziarnkami jałowca. Do bigosu dorzucana była nasza rodzima trufla, rodzona siostra tych francuskich, czyli poczciwe purchawki, zbierana, gdy dopiero wychylały się spod ziemi (...) Smaku, zapachu owego bigosu nie jest w stanie opisać żaden poeta. To trzeba właśnie w takim mroźnym dniu na leśnej polanie popróbować, przegryzając sitnym, w domu pieczonym na liściu kapusty żytnim chlebem, przepijając nalewkami różnorodnymi i grzanym korzennym winem”.