Wielka Brytania: Drastyczny spadek eksportu żywności do UE

Rzecznik rządu podkreślił, że pandemia zmniejszyła popyt. - Najnowsze statystyki handlowe ONS pokazują, że zarówno w marcu, jak i kwietniu ogólny eksport do UE przekroczył średnie poziomy w 2020 r. – dodał Max Blain rzecznik rządu.

Rachel Hicks, współzałożycielka i destylator w firmie Sky Wave Gin, powiedziała BBC, że „biurokracja dusi" jej firmę, a sprzedaż do UE „całkowicie spadła" w pierwszym kwartale 2021 roku, co oznacza, że jej obroty spadły o 30 procent. Wszystko przez nowe przepisy eksportowe, które weszły w życie po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Zdaniem Hicks europejski rynek zostanie zajęty przez producentów z Azji i będzie bardzo trudno na niego powrócić firmom z Wielkiej Brytanii.

W podobnej sytuacji jest Graham Flannigan z Berwick Shellfish w Northumberland. Powiedział, że jego eksport owoców morza „drastycznie spadł" głównie z powodu brexitu i skutków blokad na początku roku. Brytyjskie towary na eksport do UE muszą przechodzić kontrole i ponowną certyfikacje, co dla sprzedawców świeżych owoców morza oznacza całkowitą blokadę eksportu do UE.