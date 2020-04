Uliczne witryny znowu otwarte

– Myślę, że to biznesowo uzasadniona decyzja – ocenia ruch CCC Konrad Grygo, analityk Erste Group. – Te sklepy nie są zwolnione z czynszów (ale pewnie CCC jakoś dogadało się z właścicielami), a do kosztów pracowniczych otrzymuje dopłatę. Zawsze jakieś środki do spółki wpłyną ze sprzedaży w sklepach stacjonarnych, a są zapasy do upłynnienia. Biorąc pod uwagę średnią wielkość sklepu w Polsce, w jednym momencie będzie mogło tam przebywać ponad 40 osób, co nie jest najgorszym rezultatem. CCC całego asortymentu po zamknięciu sklepów nie zwiozło do magazynów, więc jest czym handlować – tłumaczy Grygo.