UE-W. Brytania: najważniejsze egzekwowanie ustaleń

Uczestnicy szczytu zaczynającego się w czwartek 15 października zwrócą się do głównego negocjatora Michela Barniera o zapewnienie, że gwarancje równych warunków działania firm europejskich konkurujących z brytyjskim mają wsparcie w prawie Brukseli do podejmowania szybkich działań odwetowych, jeśli W. Brytania naruszy swe zobowiązania — stwierdził brytyjski dziennik biznesowy.

Francja i inne kraje z silnym rybołówstwem będą podkreślać determinację w zachowaniu praw do limitów ilościowych na brytyjskich wodach zostawiając Barnierowi mało swobody na wyciągnięcie umowy od drugiej strony. Unia chce zapewnić sobie stałe prawo do łowienia na brytyjskich wodach, to ważna kwestia dla Francji, bo środowisko jej rybaków ma duże wpływy polityczne — odnotowuje Reuter. W. Brytania chce z kolei umowy połowowej w rodzaju tej zawartej z Norwegią, przewidującej ustalanie limitów co rok.