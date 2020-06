Prezes Bundesbanku: najgorsze już minęło

- Najniższy punkt powinien być już za nami, sprawy znowu wyglądają lepiej. Po ostrym spadku widzimy jedynie porównywalne stopniowe odradzanie — cytuje Reuter. Ograniczenia są stopniowo znoszone pozwalając na wznawianie działalności gospodarczej. W czerwcu EBC obniżył prognozę dla strefy euro do spadku o 8,7 proc. w podstawowym scenariuszu i do minus 12,6 proc. w najgorszym.

Weidmann stwierdził, że państwowa pomoc jest prawowitym narzędziem pobudzenia gospodarki, aby pomóc zdrowym firmom przetrwać, ale jego zdaniem kraj nie powinien uzależnić się od publicznych pieniędzy. — Ważne, by te środki były nacelowane i tymczasowe — powiedział i wezwał do powrotu do „zdrowej sytuacji budżetowej”.