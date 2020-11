Tarcza antykryzysowa 6.0: nowe branże objęte pomocą

Zwolnienie ze składek, 2 tys. zł postojowego, 5 tys. zł dotacji i 2 tys. zł dotacji do pensji pracowników przez trzy miesiące także dla kin, szkół tańca i rehabilitantów.

„Rzeczpospolita" dotarła do poprawek złożonych przez posłów PiS do tarczy 6.0, które znacząco rozszerzają zakres pomocy przewidzianej w najnowszym branżowym pakiecie antykryzysowym dla przedsiębiorców. Wszystko wskazuje, że ustawa zostanie uchwalona przez Sejm w czwartek w nocy. Poniżej dalsza część artykułu

Szersza lista W myśl poprawek rozszerzono wykaz firm, które otrzymają wsparcie. Dopisano przedsiębiorców z kodami: 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów), 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana), 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej), 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu), 85.59.A (nauka języków obcych), 86.10.Z (działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej) oraz 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych).

Dużo wskazuje też na to, że za pomoc przewidzianą w tarczy 6.0 powinny załapać się także podmioty świadczące usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z bądź prowadzące muzeum. Poprawka przyznająca im prawo do postojowego w listopadzie wykluczała się jednak z inną poprawką zgłoszoną przez klub PiS i ma zostać wprowadzona do nowych przepisów na etapie prac w Senacie. Wszystko wskazuje, że nastąpi to na posiedzeniu rozpoczynającym się 25 listopada, zakładając, że senatorzy szybko zajmą się ustawą, na którą czekają setki tysięcy przedsiębiorców.

Ulgi i dofinansowania W przypadku ulgi w składkach ZUS za listopad na zwolnienie z listopadowych składek może liczyć mikroprzedsiębiorca zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. i jeśli przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Podobne wymagania będą musieli spełnić przedsiębiorcy starający się o wypłatę postojowego. A także w przypadku starania się o 5 tys. zł dofinansowania kosztów prowadzonej działalności. Zwolnieni z obowiązku zwrotu dotacji zostaną przedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność przez trzy miesiące od jej udzielenia.

Ustawa przewiduje także możliwość wypłaty 2 tys. zł dofinansowania do pensji pracowników przez trzy miesiące. Tu wymagania co do spadku obrotów będą mniej rygorystyczne. Będzie się bowiem liczył spadek o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Warunkiem wypłaty wsparcia będzie niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn ich niedotyczących przez okres objęty dofinansowaniem. Inaczej trzeba będzie zwrócić dofinansowanie otrzymane na tego pracownika.