Tarcza 6.0: Nowe branże mogą liczyć na pomoc w czasie kryzysu

Pierwotnie projekt zakładał, że mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność w branżach określonych kodami PKD m.in. w gastronoimii, handlujący na targowiskach, prowadzący bary, puby i kawiarnie, producenci filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, działający w branży fotograficznej, zajmujący się wypożyczaniem i dzierżawą sprzętu rekreacyjnego i sportowego, organizujący targi, wystawy i kongresy, zajmujący się pozaszkolną edukacją sportową czy działalnością fizjoterapeutyczną i paramedyczną, prowadzący siłownie, kluby fitness czy salony masażu mogą liczyć na zwolnienie ze składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za listopad, wypłatę postojowego i 5 tys. zł bezzwrotnej pożyczki. Pod warunkiem, że zanotowali 40 proc. spadku obrotów w październiku lub listopadzie, licząc rok do roku. Projekt przewiduje także 2 tys. zł dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych firmach.

Wsparcie od premiera

Jak nieoficjalnie ustaliła „Rzeczpospolita", lista uprawnionych do wsparcia przedsiębiorców ma zostać rozszerzona. Prawo do wsparcia mają zyskać m.in. przewoźnicy, branża turystyczna, piloci wycieczek. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajęła się tymi poprawkami w środę późnym wieczorem. Ostateczny kształt nowych przepisów poznamy jednak dopiero po czwartkowym głosowaniu w Sejmie. BdTXT - W - 8.15 J: Jedno jest pewne. Zmieni się całkowicie sposób przyznawania pomocy przedsiębiorcom, tak by nie trzeba było uchwalać kolejnych nowelizacji ustaw, co zajmuje sporo czasu. Po zmianie przepisów to premier będzie ustalał w rozporządzeniu, jakie branże dostaną pomoc i jak długo będzie ona im przysługiwała.