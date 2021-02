Otwarte kina. Co można obejrzeć w walentynki?

W najbliższych dniach w kinach będzie można „upolować” znakomite tytuły. Do regularnej dystrybucji wchodzą „Filonek bezogonek”, „Skłodowska” i dokument „Helmut Newton. Piękno i bestia”.

12 lutego otwierają się kina. Na razie „warunkowo”. Jeśli liczba przypadków Covid-19 zwiększy się, rząd będzie rozpatrywał powrót do zaostrzeń. Ale na razie na pewno można pójść do kina, w którym sala ma prawo być wypełniona w 50 procentach. Dystrybutorzy obawiają się wprowadzania na ekrany filmów, gdy działają na razie tylko małe kina i nie wiadomo jak długo będą one otwarte i czy widzowie zdecydują się do nich pójść. A jednak w najbliższych dniach będzie można „upolować” znakomite tytuły. Na razie wchodzą do regularnej dystrybucji trzy obrazy: „Filonek bezogonek”, „Skłodowska” i dokument „Helmut Newton. Piękno i bestia”. Wraca film „Tylko zwierzęta nie błądzą”, który przed zamknięciem kin był na ekranach zaledwie jeden dzień. Inne filmy będą na razie pokazywane wyłącznie na specjalnych seansach przedpremierowych. Poniżej dalsza część artykułu

„Zabij to i wyjedź z tego miasta”, reż. Mariusz Wilczyński

Dystrybucja: Gutek Film

Pełnometrażowa animacja, która zdobyła worek nagród na wielu światowych festiwalach, wygrała też w grudniu ub. roku odbywający się wirtualnie Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo osobisty , bolesny film o ludziach, którzy odeszli, o niedokończonych rozmowach, o chwilach, których nie poświęcamy najbliższym, a potem jest już za późno. O żalu, jaki w nas potem się budzi. Ale też o świecie, którego już nie ma. „Na rauszu”, reż Thomas Vinterberg

Dystrybucja: Best Film

Zdobywca Europejskich Nagród Filmowych dla najlepszego filmu roku, za reżyserię, scenariusz i rolę Mads Mikkelsen. Historia czterech nauczycieli, którzy postanawiają sprawdzić teorię norweskiego naukowca utrzymującego, że mała ilość alkoholu we krwi (0,05 promila) otwiera człowieka na świat, czyni bardziej kreatywnym i przyjaznym. Więc piją. I niektórzy z nich przekroczą granicę, poza którą zaczyna się dramat. To również film o ludziach, którzy chcą przerwać stagnację, w jaką wpadli. O potrzebie bliskości, przyjaźni, poczucia jedności. „Jeszcze jest czas”, reż. Viggo Mortensen

Dystrybucja M2Films

Bardzo osobisty i bolesny debiut reżyserski wybitnego aktora Viggo Mortensena. Portret autorytarnego, konserwatywnego ojca i syna, który od niego uciekł do innego świata, ale teraz, po latach, musi zmierzyć się z jego starością i pogłębiającą się demencją. Wiele tu delikatności i półcieni. W roli starego ojca wystąpił 80-letni Lance Henriksen, a jego doskonałym partnerem jako syn jest sam Mortensen.

Skłodowska, reż. Marjane Satrapi

Dystrybucja: Monolith

Dystrybucja: Historia polskiej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla. Opowieść o jej młodości, gdy w Paryżu podejmuje studia chemiczne na Sorbonie i zaczyna rozbijać szklany sufit, konsekwentnie razem z mężem prowadząc badania, które doprowadziły do odkrycia radu i polonu. W rolach głównych wystąpili Rosamund Pike i Sam Riley Helmut Newton: Piękno i bestia”, reż. Gero von Boehm

Dystrybucja: Best Film

Dokument o wybitnym, choć kontrowersyjnym fotografiku-prowokatorze, który zasłynął zdjęciami pięknych, nagich i silnych kobiet, rewolucjonizując modową fotografię. „Jeśli ktoś zamawiał zdjęcie u Newtona, to wiedział, że nie może się spodziewać obrazka uroczej dziewczyny na pięknej plaży. Fotografia modowa to zwykle piękno, atrakcyjność, łagodność. On zmuszał do zatrzymania się, myślenia — mówi w filmie naczelna „Vogue’a” Anna Wintour. „Sound of Metal”, reż. Darius Marder

Dystrybucja: M2 Films

Historia muzyka, perkusisty, który tworzy muzyczny duet ze swoją dziewczyną. Gdy zaczyna gwałtownie tracić słuch, nie może dalej występować. A koszt implantów przekracza jego finansowe możliwości. Debiut Dariusa Mardera to także opowieść o miłości i życiu, ze znakomitą kreacją nominowanego do Złotego Globu Riza Ahmeda. „Słudzy”, reż. Ivan Ostrochovsky

Dystrybucja: Nowe Horyzonty

Scenariusz tego słowackiego dramatu napisała Rebecca Lenkiewicz, współautorka „Idy”. To również film czarno-biały. Jego akcja toczy się w latach 80. XX wieku. Dwaj pochodzący z prowincji młodzi klerycy zderzają się z autorytarnym systemem kościelnym, pełnym zdrad, wybujałych ambicji, spisków. Z systemem totalitarnym, niewiele różniącym się od tego, który panuje poza murami klasztoru.